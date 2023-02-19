iPhone «сдал» полиции пьяного водителя

В Новой Зеландии пьяный водитель был задержан полицией после того, как его iPhone автоматически вызвал службу спасения. Об этом сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

Известно, что 46-летний автомобилист из Новой Зеландии ночью врезался в дерево, после чего функция обнаружения ДТП в iPhone 14 самостоятельно позвонила в экстренные службы.

Водитель заявил диспетчеру, что полиции не о чем беспокоиться. Однако на горячей линии заподозрили неладное и направили к месту полицию.

Прибывшие офицеры попытались провести алкогольное освидетельствование. Мужчина отказывался и проявлял агрессию, в результате чего был арестован.

Система обнаружения ДТП появилась в смартфонах Apple вместе с выходом iPhone 14. Эта функция использует датчики и алгоритмы для определения автомобильной аварии.