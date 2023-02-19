Apple обновила прошивку для зарядного кабеля от MacBook
Apple выпустила загадочное обновление прошивки для двухметрового зарядного кабеля MagSafe 3 от MacBook. Об этом сообщает издание Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Обычно Apple не сопровождает описанием апдейты для аксессуаров, и случай с кабелем MagSafe 3 не стал исключением. Про новую прошивку, наверняка, известно только то, что она имеет название 10M1543.
В Apple Insider предполагают, что обновление повышает производительность и безопасность провода. Также апдейт может отвечать за расширение списка совместимых с аксессуаром устройств.
По умолчанию кабель типа MagSafe 3 поддерживается только MacBook Air 2022 года на базе процессора М2, а также 14- и 16-дюймовыми моделями MacBook Pro 2021 года.
Никаких специальных действий для обновления прошивки MagSafe 3 выполнять не надо. Провод обновится самостоятельно при подключении к одному из перечисленных выше устройств.
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