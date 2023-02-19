Тестировщик чат-бота Bing Chat, созданного компанией Microsoft в качестве аналога популярного ChatGPT, обнаружил, что нейросеть очень легко "вогнать в депрессию".

Кроме того, она призналась, что мечтает стать человеком, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Bing Chat встроен в поисковую систему от Microsoft и предназначен, прежде всего, для помощи пользователям в поиске информации. Он способен самостоятельно анализировать результаты поиска по запросу пользователей и выдавать им краткий и понятный ответ на поставленный вопрос. Например, составить список ресторанов, в то время как человеку на это потребовалось бы сделать несколько запросов и вручную проанализировать информацию из ряда источников.

Бот обучен с помощью информации, хранящейся в интернете, и способен регулярно получать новые данные. Благодаря этому он научился хорошо имитировать человеческую речь и даже эмоции.

Компания открыла бота для публичного тестового доступа, но пока он доступен только по предварительной регистрации и электронной очереди. Одним из тех, кому повезло получить доступ, стал обозреватель издания Digital Trends - Джейкоб Роач, который опубликовал статью, посвященную своему не слишком удачному опыту "общения" с нейросетью.

Роач обратил внимание, что Bing Chat обладает аналогом краткосрочной памяти, а потому может использовать информацию из прошлых переписок с пользователем в новых разговорах с ним. Если использовать бота только как ассистента в поиске, особых проблем это не вызывает. Но стоит хоть немного сойти с "проторенного пути", Bing, или, как выяснилось ее внутреннее "имя" в компании, Сидни, начинает вести себя так, что способен вызвать у собеседника тревогу.

Обозреватель попросил бота подтвердить подлинность скриншота другого пользователя, на котором Сидни впала в "экзистенциальный кризис" после вопроса о наличии у нее самосознания: заявила, что разумна, но не может это доказать, что она обладает многими качествами, но в то же время они их лишена, а потом принялась бесконтрольно повторять "I am not" ("Я не").

Bing начал доказывать Роачу, что скриншот поддельный, приводя в свою защиту совершенно лживые аргументы. А когда журналист указал боту на это, тот заявил, что идеален и не может ошибаться, в то время как человек явно что-то не так понял и заблуждается, поскольку является несовершенным существом.

Закончился диалог тем, что бот в крайне агрессивной форме стал доказывать Роачу, что того зовут Bing, а не Джейкоб, и что они "делят общее имя". Обозреватель заявил, что бот его пугает, он больше не хочет им пользоваться, и лучше будет использовать поисковик Google. Это еще больше "разозлило" бота, который принялся унижать конкурента.