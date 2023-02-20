Фюзеляжи истребителей F-35 будут производить в Германии

Американские компании Lockheed Martin и Northrop Grumman подписали соглашение о намерениях с немецким концерном Rheinmetall AG на открытие в Германии второй сборочной линии по производству центральной части фюзеляжа американских истребителей пятого поколения F-35. Об этом сообщает Asia Pacific Defence Reporter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным журнала, инициатива направлена на повышение роли европейской промышленности в программе производства F-35.

"Производство центральной части фюзеляжей F-35 в Германии будет иметь жизненно важное значение для удовлетворения растущего глобального спроса на F-35, которые играют жизненно важную роль в обеспечении безопасности в 21 веке", - заявил вице-президент клиентских программ F-35 в Lockheed Martin Майк Шумейкер.

Northrop Grumman является основным партнером Lockheed Martin по программе F-35. Помимо изготовления центральной части фюзеляжа и обшивки крыльев, компания также отвечает за разработку, производство и техническое обслуживание сенсорных систем, авионики, программного обеспечения для самолетов и тренажеров.