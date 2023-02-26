Цукерберг объявил о новой платной верификации в Meta

Глава Meta Марк Цукерберг объявил о запуске услуги Meta Verified - платной верификации для пользователей соцсетей Facebook и Instagram, которая позволит получить синюю галочку рядом с именем пользователя, а также доступ к другим услугам, передает Day.Az со ссылкой на BBC.

Цукерберг заявил, что подписка даст пользователям дополнительную защиту от взлома и прямой доступ к службе поддержки клиентов.

"Эта функция, - отметил он, - предназначена для повышения аутентичности и безопасности наших услуг".

Для начала новая подписка будет протестирована в Австралии и Новой Зеландии. В дальнейшем она распространится и на другие страны.

Подписка Meta Verified будет стоить $11,99 в США при покупке на сайте и $15 в приложениях на iOS.

Для получения услуги пользователям старше 18 лет необходимо предоставить официальное удостоверение личности, данные которого должны соответствовать информации в аккаунте.

После верификации изменить название аккаунта, имя пользователя, дату рождения или фотографию будет невозможно без повторной проверки.

Компания Meta сообщила ВВС, что запуск новой услуги не повлияет на уже верифицированные ранее аккаунты. Кроме того, подписка не распространяется на корпоративные аккаунты.

Платная верификация вводится после того, как владелец Twitter Илон Маск внедрил аналогичную систему в ноябре 2022 года, что, однако, поначалу дало крайне негативный результат, отпугнувший ряд рекламодателей.