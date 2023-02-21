Владельцы смартфона OnePlus Ace 2 пожаловались на проблемы с дисплеем

Владельцы нового смартфона OnePlus Ace 2 начали жаловаться на многочисленные проблемы с экраном устройства. Об этом сообщает портал Mobiltelefon со ссылкой на публикации пользователей в китайской социальной сети Weibo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Большинство жалоб касаются внезапных белых вспышек дисплея в случайные моменты, зеленой засветки и мерцающих белых пикселей при касании экрана пальцем. Однако проблемами с дисплеем жалобы не ограничиваются - также владельцы OnePlus Ace 2 недовольны плохой автономностью смартфона. Один из комментаторов заявил о том, что его гаджет разрядился с максимума заряда до 16% за 3 часа 47 минут. Некоторые пользователи Weibo утверждают, что уже вернули новинку обратно в магазины.

Известно, что производителем экранов для OnePlus Ace 2 выступила китайская компания Tianma.