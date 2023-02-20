В Windows 11 обнаружили новую «Галерею» и «Проводник»

В Windows 11 в ближайшем будущем может появиться новая "Галерея" и новый "Проводник". Об этом сообщает портал Tom's Hardware, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Новинки были обнаружены в версии Windows 11 (сборка 25300) для разработчиков. На скриншотах от Tom's Hardware можно увидеть более современный дизайн галереи изображений, а также поиск по различным параметрам, встроенный непосредственно в окно программы. Разработчик Albacore, обнаруживший обновление, утверждает, что новая галерея основана на расширяемом языке разметки XAML за счет включения нового проводника на основе WASDK.

"Не такая яркая как Phodeo, но я бы сказал, что попытка засчитана", - заявил Albacore. Phodeo - трехмерное приложение для просмотра медиа-контента от Microsoft, которое осталось на стадии концепта и так и не было реализовано ни в одной из версий Windows.

Когда обновленные программы станут доступны широкому кругу пользователей Windows 11, пока не сообщается.