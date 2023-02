Компьютеры Apple на чипах M1 и M2 получили поддержку Windows 11

Компания Microsoft разрешила использование Windows 11 на компьютерах Apple с чипами M1 и M2 с помощью виртуализации через Parallels Desktop. Об этом сообщает портал Engadget, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что пользователям будут доступны специальные версии Windows 11 Pro и Enterprise, предназначенные для компьютеров с чипами на архитектуре ARM. Прежде такие системы Microsoft лицензировала напрямую производителям ноутбуков с ARM-чипами.

Однако запуск Windows 11 for ARM через виртуальную машину имеет некоторые ограничения. Например, система несовместима с приложениями, в которых используются технологии DirectX 12 или OpenGL 3.3. Также Windows 11 на MacBook с чипами M1 и M2 не сможет запускать приложения для Android, которые работают благодаря встроенной в ОС Windows Subsystem for Android и Windows Subsystem for Linux.

Запустить виртуализацию Windows 11 на компьютерах Apple можно с помощью утилиты Parallels Desktop 18.