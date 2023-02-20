Ericsson сообщила о массовых увольнениях

Шведская компания-производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson сообщила о планах уволить 1400 человек в рамках программы по сокращению расходов, пишет Reuters со ссылкой на сообщение компании, передает Day.Az.

О намерении уменьшить траты почти на 1 миллиард долларов к концу 2023 года Ericsson сообщила в декабре 2022-го. Как указывают источники агентства, в рамках этой программы компания в ближайшие дни объявит о крупной волне сокращений сотрудников по всему миру. Будут уволены тысячи человек.

При этом последний раз Ericsson массово сокращала персонал в 2017 году. Тогда в попытке вывести компанию из убытков руководство, по согласованию с профсоюзами, уволило несколько тысяч человек.