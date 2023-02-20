В Instagram и Facebook появится платная верификация

В соцсетях Facebook и Instagram появится платная верификация аккаунтов. Об этом на своей странице в Facebook заявил руководитель Meta Марк Цукерберг, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Цукерберга, опция будет запущена в рамках подписки под названием Meta Verified. Она позволит подтверждать страницы с помощью государственного удостоверения личности, предоставит владельцу подписки дополнительную защиту от аккаунтов, выдающих себя за него, а также прямой доступ к службе поддержки клиентов.

Стоимость подписки для веб-версии составляет 11,99 доллара в месяц, для iOS - 14,99 доллара в месяц, отметил Цукерберг. "На этой неделе мы будем запускать подписку в Австралии и Новой Зеландии, а вскоре и в других странах", - добавил он.

На данный момент, согласно правилам Meta, верификации в Instagram и Facebook подлежат "заслуживающие внимания" аккаунты, которые должны представлять известного и востребованного человека или бренд. Чтобы профиль стал подлинным, пользователю нужно предоставить подтверждающие документы. "Ваш аккаунт должен быть открытым, содержать описание, фото профиля и хотя бы один пост", - также указано в правилах.