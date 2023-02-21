Человек разгромил "непобедимую" систему искусственного интеллекта в настольной игре Го

Келлин Пелрин, американский игрок, обыграл современную систему искусственного интеллекта в настольной игре Го, воспользовавшись ранее неизвестным недостатком, обнаруженным другим компьютером. Однако в игре, в которой Пелрин победил в 14 из 15 партий, он обошёлся без непосредственной компьютерной поддержки, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

Эта победа выявила слабость лучших компьютерных программ Го, которая характерна для большинства современных широко используемых систем искусственного интеллекта, включая чат-бот ChatGPT.

Победная тактика была предложена компьютерной программой, которая исследовала системы ИИ в поисках слабых мест. Затем предложенный план был использован Келлином Пелрином.

Адам Глив, исполнительный директор FAR AI, калифорнийской исследовательской фирмы, разработавшей программу для обнаружения слабых мест, рассказал, что ПО сыграло более 1 миллиона игр против KataGo, одной из лучших систем для игры в го, чтобы найти "слепое пятно", которым мог бы воспользоваться игрок-человек.

Выигрышная стратегия, по словам Пелрина, "не совсем тривиальна, но и не слишком сложна" для изучения человеком и может быть использована игроком среднего уровня для победы над компьютерами. Он также использовал этот метод, чтобы выиграть у другой ведущей системы Го, Leela Zero.

AlphaGo, система, разработанная принадлежащей Google исследовательской компанией DeepMind, победила чемпиона мира по этой настольной игре Ли Седоля со счётом 4 : 1 в 2016 году. Тогда было объявлено, что эту систему невозможно победить.