Эксперт рекомендовал не ставить телефон на зарядку на всю ночь

Привычка ставить телефон на зарядку перед сном на всю ночь может привести к перегреву устройства и быстрому износу аккумуляторной батареи. Об этом "Газете.Ru" рассказал заведующий кафедрой "Интеллектуальные системы информационной безопасности" Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов, передает Day.Az.

По словам эксперта, срок жизни батареи измеряется не временными показателями, а количеством циклов заряда-разряда. Одним циклом заряда-разряда является расход полной емкости - от 100 до 0%. На практике за один день расходуется лишь часть заряда, например 70%, а затем устройство ставят заряжаться на всю ночь, и лишь на следующий день используется оставшиеся 30% до завершения цикла.

"Стандартная батарея рассчитана на 500-600 циклов, после чего возникает заметный процесс деградации. Деградация относится к явлению, при котором у батареи теряется возможность удержания заряда за счет снижения ее емкости. Таким образом, при достижении максимального уровня заряда устройство перестанет заряжаться. Но в случае, когда заряд опустится ниже 100%, зарядка возобновится, т.е. это способствует процессу деградации аккумулятора", - объяснил он.

Степень такого вреда сложно оценить, так как производители по-разному реализуют управление питанием и используют различное оборудование.

"Современные смартфоны оснащены "умными" зарядками, которые для сохранения аккумулятора либо перестают подавать напряжение, когда заряд достигает 100 процентов, либо время зарядки "растягивается". Однако если ваш гаджет относится к старому поколению, то аккумулятор может перегреться, что приведет к сокращению срока его службы. Нагрев устройства до 60 градусов способен "съесть" до 40% от общей емкости батареи всего за три месяца эксплуатации", - констатировал Магомедов.

Если вы предпочитаете заряжать смартфон ночью, то эксперт настоятельно рекомендует использовать только оригинальные устройства и ни в коем случае не оставлять телефон под подушкой, чтобы избежать перегрева.