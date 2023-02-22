Google выпустит для Индии специальную версию Android

Google представит для Индии специальную версию Android, в которой не будет фирменных сервисов компании. Об этом со ссылкой на инсайдера Кубу Войцеховски сообщает портал 9to5google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Войцеховски утверждает, что получил черновую версию "Соглашения о распространении мобильных приложений" (IMADA) в Индии. В документе говорится, что Google предложит производителям смартфонов два варианта развития.

Согласно первому, вендоры получат возможность не устанавливать на свои смартфоны все приложения Google - вместо этого компания снабдит такие устройства лишь фирменным магазином приложений Google Play. Производителям также будет доступна предустановка любого дополнительного приложения Google в случае необходимости.

Второй вариант предложит производителям устройств под управлением Android привычную предустановку фирменных приложений, как было всегда для сертифицированных Google гаджетов. Ранее для индийских вендоров это был единственно доступный вариант.

Когда соглашение вступит в силу, пока неизвестно. Не исключается, что в будущем подобная практика может распространиться на другие страны, которые выступают против доминирования Google.

Возможным побуждением к ослаблению монополизации встроенных сервисов могло стать то, что в конце 2022 года Комиссия по конкуренции Индии (CCI) наложила на Google штраф в размере $176,8 млн за злоупотребление своим доминирующим положением в экосистеме мобильных устройств Android.