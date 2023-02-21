Microsoft подписала 10-летнее соглашение о выпуске игр Xbox на консолях Nintendo

Президент Microsoft Брэд Смит объявил на своей странице в Twitter о подписании с компанией Nintendo 10-летнего соглашения, согласно которому на японских консолях будут выходить игры с Xbox, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что договоренность позволит Nintendo получать на свои консоли крупные тайтлы одновременно с консолями Xbox. Среди прочего американцы обещают выпускать на Nintendo игры серии Call of Duty в случае, если состоится сделка о покупке Activision Blizzard.

"Мы подписали 10-летнее соглашение, чтобы дать геймерам Nintendo доступ к играм Xbox. Это лишь часть нашего плана сделать игры Xbox и Activision вроде Call of Duty более доступными для игроков на других платформах", - заявил Смит.

При этом не уточняется, как такие игры, как Call of Duty, будут работать на менее производительном железе консолей Nintendo, которые всегда уступали по мощности конкурентам в лице Xbox и PlayStation. Вероятнее всего, Microsoft предоставит пользователям Nintendo доступ к своему облачному сервису Xbox Cloud Gaming и сервису Game Pass.

Microsoft также заявляет о готовности подписать аналогичное соглашение с другими платформами, вероятнее всего, имея в виду Sony.