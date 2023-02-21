Xiaomi представила бюджетный Poco с премиальной задней крышкой из кожи

Компания Xiaomi провела в Индии презентацию бюджетного смартфона Poco C55 с задней крышкой, имитирующей кожаное покрытие. Об этом сообщает портал GSMArena, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Poco C55 получил большой IPS-экран диагональю 6,71 дюйма со скромным разрешением HD+. В смартфоне не предусмотрена поддержка высокой частоты обновления изображения - она составляет "стандартные" 60 Гц.

Главная дизайнерская особенность Poco C55 заключается в использовании пластиковой крышки смартфона с имитацией под кожу.

Новинка получила фронтальную камеру на 5 Мп, а также основной сенсор с разрешением 50 Мп, который дополнен датчиком глубины на 2 Мп. На задней панели также разместили сканер отпечатка пальцев и надпись Poco.

За производительность устройства отвечает бюджетный чип MediaTek Helio G85, 4 или 6 ГБ оперативной и 64 или 128 ГБ встроенного хранилища стандарта eMMC 5.1. Заявлена поддержка карт памяти microSD объемом до 1 ТБ.

Poco C55 оснащен аккумулятором емкостью 5000 мАч с поддержкой медленной по современным меркам зарядки мощностью всего 10 Вт. Из прочих особенностей называется наличие защиты от пыли и брызг воды по стандарту IP52 и аудиовыхода 3,5 мм для наушников.

Новинка работает под управлением Android 12 с предустановленной фирменной оболочкой MIUI 13.

Стоимость Poco C55 в Индии составит 9,5 тыс. рупий.