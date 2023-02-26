Проект Илона Маска оказался под угрозой закрытия

Проект главы Tesla Илона Маска по созданию высокоскоростной транспортной системы Hyperloop находится под угрозой закрытия из-за отсутствия должного финансирования и ослаблением общественного интереса к теме.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает агентство Bloomberg.

"Спустя 10 лет и вложенных сотен миллионов долларов более полудюжины стартапов пытались создать реализовать успешный проект, и ни один из них не преуспел", - говорится в статье.

Отмечается, что Boring Company Маска, которая ответственна за все разработки по Hyperloop, столкнулась с проблемами, как и многие в индустрии высокоскоростных перевозок.

Когда миллиардер впервые изложил свои идеи относительно технологии, в качестве примера он использовал маршрут из Лос-Анджелеса в Сан-Франциско.

По данным агентства, на сегодняшний день самым значительным проектом Boring является туннель длиной 4,4 километра под конференц-центром в Лас-Вегасе, и никаких новых маршрутов компания Маска пока не планирует.

В Bloomberg добавили, что финансирование проекта также заморожено, а место под разработки в настоящее время отдали под парковку для сотрудников.