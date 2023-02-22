Стало известно о поиске преемника Илона Маска

Компании Tesla нужно, чтобы Илон Маск начал искать своего потенциального преемника на посту генерального директора, учитывая огромный уровень стресса, в котором он находится.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом Business Insider заявил многолетний инвестор Tesla Росс Гербер.

"Многие поклонники Илона, похоже, думают, что он не человек, и я с этим не согласен. Этот огромный уровень стресса от руководства сразу Tesla, SpaceX и Twitter вреден для его здоровья", - отметил он.

Гербер заверил, что в такой ситуации не может быть уверен, что Маск способен максимально работать на благо Tesla. Он также указал на то, что с ним согласны и некоторые главные акционеры.

По данным издания, Гербер планирует баллотироваться в совет директоров Tesla и его поддерживает третий по величине акционер Tesla Лео Когуан. "Я беспокоюсь о благополучии и здоровье Илона, независимо от того, как Tesla работает", - добавил бизнесмен.

Сам Маск признавал, что постоянное руководство тремя компаниями сказалось на его благополучии. Он также отмечал, что "никому не пожелает такой боли", рассуждая о работе над спасением Twitter от банкротства.