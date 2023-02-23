https://news.day.az/hitech/1540344.html Пентагон выделил $1,5 млн на разработку ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере
Пентагон выделил $1,5 млн на разработку ракетного двигателя, напечатанного на 3D-принтере
Минобороны США заключило контракт на $1,5 млн с компанией New Frontier Aerospace на разработку ракетного двигателя Mjölnir, напечатанного на 3D-принтере. Об этом сообщает United Press International, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что компания планирует завершить разработку технологии 3D-печати, выдерживающей воздействие огня, и провести испытания двигателя в мае 2024 года.
В перспективе двигатель Mjölnir планируется использовать для создания гиперзвуковых самолетов, способных перевозить "грузы и пассажиров в любой аэропорт мира менее чем за два часа".
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