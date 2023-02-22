Microsoft начала клеймить старые ПК пользователей

В Windows 11 появились водяные знаки, с помощью которых Microsoft начала отмечать неподдерживаемые компьютеры. Об этом сообщает издание Windows Latest, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Нововведение заметили в одном из последних обновлений ОС. Некоторые пользователи системы рассказали, что в правом нижнем углу экрана появилось сообщение, что их ПК не соответствует минимальным техническим требованиям для работы с Windows 11. Уточняется, что подобного вида "клейма" невозможно удалить.

"Я купил свой компьютер в 2021 году с предустановленной Windows 11, и он работал нормально. Однако я получил водяной знак с просьбой обновить ПК", - рассказал журналистам один из пользователей. С помощью уведомления Microsoft предлагает потребителям перейти в настройки системы и посмотреть, какое оборудование нуждается в обновлении.

По словам журналистов, как правило, Windows 11 работает на тех же компьютерах, которые поддерживали Windows 10. Однако в компании могут считать, что для работы более новой ОС необходим апгрейд оборудования. В настоящий момент водяные знаки появились у ограниченного числа пользователей - позже Microsoft должна добавить их на все неподдерживаемые компьютеры.