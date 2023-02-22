В WhatsApp появится новая функция

В бета-версии WhatsApp 2.23.5.3 была обнаружена новая функция, которая называется Newsletter. Об этом сообщает портал WABetaInfo, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Пока доподлинно неизвестно, в чем будет заключаться смысл этой функции, но предполагается, что она будет представлять собой ленту новостей. Согласно исследованию WABetaInfo, в Newsletter не будет рекламы, а также алгоритмов, создающих личные рекомендации для каждого пользователя - весь контент будет демонстрироваться в хронологическом порядке без приоритетов как все чаты WhatsApp.

Сообщается, что пользователь сможет самостоятельно выбирать, на чью ленту подписаться, а его контакты не смогут видеть подписки. В WABetaInfo отметили, что версия 2.23.5.3 - первая бета, в которой есть упоминание Newsletter, что означает, что функция находится на ранней стадии разработки. Когда она станет доступна широкому кругу пользователей, остается неизвестным.