Apple изобрела тканевый ремешок для часов, который меняет цвет

Компания Apple запатентовала тканевый ремешок для смарт-часов, который сможет менять цвет. Об этом сообщает портал Apple Insider, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ремешок обладает электрохромным покрытием, которое позволяет ему буквально менять цвет в зависимости от ситуации. Так, пользователь сможет "подстроить" ремешок под свое настроение или цветовую гамму своего гардероба.

Всего Apple предусмотрено несколько сценариев, при которых ремешок меняет цвет - по запросу владельца, при установке нового циферблата, а также при получении уведомлений или выводе какой-то информации или виджета.

"Элементы ремешка для часов с регулируемым цветом можно расположить и управлять ими независимо друг от друга таким образом, чтобы система могла отображать иконки, формы и/или текст, подсвечивая элементы определенным образом", - утверждают в Apple.

Известно, что ведомство по патентам и товарным знакам США уже выдало Apple патент на электрохромный ремешок, однако пока остается неизвестным, дойдет ли новая разработка до прилавков магазинов и когда это может случиться.