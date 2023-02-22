Пароли клиентов Apple и Microsoft украли

Хакеры взломали центры обработки данных в Азии и похитили логины и пароли пользователей крупнейших IT-компаний. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно журналистам агентства, хакерам удалось взломать серверы компаний GDS Holdings и ST Telemedia Global Data, расположенных в Китае и Сингапуре соответственно. Фирмы занимаются обработкой и хранением данных пользователей крупнейших IT-компаний. Архив с украденными логинами и паролями выложили на продажу - за массив данных, содержащий информацию о пользователях более чем 2000 компаний, неизвестные попросили 175 тысяч долларов или около 13 миллионов рублей.

По словам изучивших фрагменты архива специалистов, в документах содержится приватная информация о клиентах Apple, Amazon, Microsoft, Alibaba, Huawei, Goldman Sachs, Walmart и нескольких других крупных корпораций. Представители GDS Holdings и ST Telemedia Global Data не стали комментировать утечку, однако журналисты заметили, что ранее компании подвергались взлому - в частности, в начале года они просили своих клиентов поменять пароли.

В сообщении хакеров отмечалось, что они изначально собирались получить данные клиентов большого количества компаний. Представители многих организаций, с которыми связались журналисты агентства, отказались комментировать утечку. Тем не менее, в Microsoft заявили, что регулярно оценивают риски для своих потребителей, а в Goldman Sachs подчеркнули, что имеют дополнительыне средства для защиты информации клиентов.

Опрошенные Bloomberg специалисты отметили, что даже если хакеры получили в свое распоржение устаревшие логины и пароли, эта информация может быть использована для организации фишинговых атак. "Это кошмар, который ждет своего часа", - заявил бывший директор по информационным технологиям Digital Realty Trust Майкл Генри.