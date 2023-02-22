Сайт «Википедии» перестал открываться в нескольких странах мира

Сайт онлайн-энциклопедии "Википедия" оказался недоступен для посещения сразу в нескольких странах мира. Об этом свидетельствуют данные портала DownDetector, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Сообщается, что сайт "упал" в том числе в США, России и странах Европы. Пользователи жалуются на невозможность внести правки в статьи либо вовсе зайти на онлайн-ресурс. При попытке посетить "Википедию" демонстрируется ошибка, в которой указано, что "серверы находятся на техобслуживании либо испытывают перебои в работе". Если верить информации, размещенной внизу страницы, причиной сбоя является ошибка 503.

Пока неизвестно, что именно вызвало проблемы в работе и когда "Википедия" снова станет доступной для пользователей.