Google уволит сотни сотрудников подразделения в Ирландии

Google, которая входит в Alphabet Inc., планирует уволить 240 сотрудников в ирландском подразделении компании, что составляет 4,3% штата, пишет The Irish Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Это решение принято в соответствии с объявленным в январе планом сократить численность персонала компании по всему миру примерно на 12 тысяч человек, или на 6%.

За последние 12 месяцев капитализация Alphabet сократилась более чем на 28% (до $1,21 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял свыше 15,2%.