https://news.day.az/hitech/1540510.html Google уволит сотни сотрудников подразделения в Ирландии
Google уволит сотни сотрудников подразделения в Ирландии
Google, которая входит в Alphabet Inc., планирует уволить 240 сотрудников в ирландском подразделении компании, что составляет 4,3% штата, пишет The Irish Times, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.
Это решение принято в соответствии с объявленным в январе планом сократить численность персонала компании по всему миру примерно на 12 тысяч человек, или на 6%.
За последние 12 месяцев капитализация Alphabet сократилась более чем на 28% (до $1,21 трлн), в то время как фондовый индекс Nasdaq Composite потерял свыше 15,2%.
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