ВВС США построили суперкомпьютер из 1760 игровых консолей Sony PlayStation 3

ВВС США создали 33-й по скорости суперкомпьютер в мире, использовав для этого 1760 игровых консолей Sony PlayStation 3. Об этом сообщает Military.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По данным издания, компьютер получил название "кластер Кондор" и используется для распознавания визуальных образов объектов, обработки спутниковых изображений и исследований в области искусственного интеллекта для существующих и перспективных проектов ВВС.

Компьютер обладает скоростью 500 терафлопс и способен анализировать изображения сверхвысокого разрешения со скоростью несколько миллиардов пикселей в минуту. При этом общая стоимость проекта составила всего около $1 млн, а компьютер потребляет на 90% меньше энергии, чем любая альтернатива.

Отмечается, что машина работает на базе операционной системы Linux, а сами приставки не могут быть заменены на новые, поскольку компания Sony выпустила обновление прошивки, которое блокирует установку на консоли сторонних операционных систем.