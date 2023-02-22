Новые iPhone получат больше оперативной памяти

Apple намерена заметно улучшить характеристики будущих смартфонов. Об этом сообщается в отчете агентства TrendForce, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как стало известно авторам материала, самые дорогие телефоны серии iPhone 15 получат 8 гигабайт оперативной памяти. Для сравнения, iPhone 14 Pro и 14 Pro Max вышли с 6 гигабайтами оперативной памяти. Апдейт повысит производительность гаджетов и позволит устройствам обрабатывать больше задач в фоновом режиме.

Специалисты заметили, что это первый подобный апгрейд с 2020 года, когда Apple оснастила телефоны iPhone 12 Pro и 12 Pro Max 6 гигабайтами оперативной памяти. Скорее всего, американская компания анонсирует новую серию смартфонов на презентации в сентябре.

В отчете также говорится, что из-за неблагоприятных факторов на рынке рост среднего объема оперативной памяти в смартфонах замедлился. "При разработке устройств, выпуск которых был запланирован на 2022 год, компании в основном придерживались аппаратных спецификаций, которые могли быть обеспечены компонентами в их существующих запасах", - отметили авторы, подчеркнув, что в настоящий момент ситуация с комплектующими заметно улучшилась.