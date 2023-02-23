WhatsApp готовит очередное новшество

Команда популярного мессенджера WhatsApp готовит к запуску очередное новшество. Оно было замечено в свежей бета-версии мобильного приложения. Речь идёт о функции под названием Newsletter (Рассылка новостей), передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

На нововведение обратило внимание тематический ресурс WABetaInfo. Вполне возможно, что в стабильной версии функция будет называться иначе, а Newsletter используется лишь как кодовое внутреннее название для разработчиков.

Как можно догадаться, судя по названию, Newsletter будет использоваться для трансляции информации. Пользователи смогут получать полезные обновления от групп, местных официальных лиц, спортивных команд или других организаций.

Эта новая функция, вероятно, станет расширением "Сообществ". Пользователь сможет искать рассылки и подписываться на них.

Пока неясно, когда новшество станет доступно в стабильной версии WhatsApp.