В NASA получили изображения галактик и черных дыр на пути к столкновению
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Ученые получили изображения черных дыр, которые находятся на траектории слияния. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Рентгеновский астрономический центр Chandra.

Обе эти пары черных дыр расположены в центре карликовых галактик. Сами черные дыры увидеть невозможно, но за счет мощной гравитации они притягивают к себе большое количество газа и разогревают его, в результате чего он становится заметным во многих диапазонах. Материал, окружающий черные дыры, может нагреваться до миллионов градусов, производя рентгеновские лучи, поэтому к наблюдениям привлекли рентгеновскую орбитальную обсерваторию Chandra. В конце концов вероятное столкновение заставит слиться как черные дыры, так и галактики.

Первая из этих пар находится в скоплении галактик Abell 133, расположенном в 760 миллионах световых лет от Земли. Другая находится в скоплении галактик Abell1758S на расстоянии 3,2 миллиарда световых лет. Обе пары являются типичными примерами галактик на этапе столкновения. Пара в Abell 133, по-видимому, находится на поздних стадиях слияния и имеет длинный хвост, созданный приливными эффектами. Авторы исследования назвали пару "Мирабилис" в честь исчезающего вида колибри, известного своими исключительно длинными хвостами. Обе галактики получили одно название, потому что слияние между ними почти завершено.

Галактики скопления Abell 1758S исследователи назвали "Эльстир" и "Винтей" в честь героев "В поисках утраченного времени" Марселя Пруста. Исследователи считают, что эти две галактики были обнаружены на ранних стадиях слияния, в результате чего образовался мост из звезд и газа, соединяющий их.

Авторы надеются, что подобные исследования прольют свет на прошлое Млечного пути. Считается, что современные галактики образовались путем слияния нескольких карликовых.