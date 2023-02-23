Анонсирован запуск первой в истории современной России миссии на Луну

Запуск автоматической станции "Луна-25" запланирован на середину июля. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Запуск космического аппарата "Луна-25" с учетом астрономического "окна" в 2023 году запланирован на 13.07.2023", - отметили в госкорпорации.

В сентябре 2022 года гендиректор Роскосмоса Юрий Борисов сообщал ТАСС, что миссия "Луна-25" перенесена на следующий год. В свою очередь в пресс-службе госкорпорации уточнили, что основным проблемным вопросом, влияющим на график подготовки к запуску, является несоответствие характеристик доплеровского измерителя скорости и дальности требованиям технического задания.