Intel уменьшил размер квартальных дивидендов

Американская Intel Corp., которая является основным производителем компонентов для компьютеров, уменьшила размер квартальных дивидендов почти в три раза, до $0,125 за акцию. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Решение о понижении дивидендов обусловлено осторожным подходом совета директоров к распределению капитала. Увеличение финансовой гибкости поддержит ключевые инвестиции, необходимые для трансформации Intel в период макроэкономической неопределенности", - отметили в публикации.

В пресс-релизе добавили, что акционеры получат свои дивиденды 1 июня 2023 года. При этом выручка компании в первом квартале составит $10,5-11,5 млрд, а чистый убыток будет на уровне $0,8 за акцию.

В сообщении указали, что компания продолжает делать все возможное для оптимизации расходов, пытаясь добиться экономии в размере $3 млрд по итогам 2023 года. По планам - к 2025 году увеличить размер экономии за счет оптимизации расходов до $8-10 млрд.