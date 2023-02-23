Китай намерен запустить два метеорологических спутника серии «Фэнъюнь»

Два метеорологических спутника серии "Фэнъюнь" в течение 2023 года запустит Китай, 22 февраля сообщает агентство Синьхуа, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Спутник Фэнъюнь-3F FY-3F заменит спутник FY-3C, он будет предоставлять услуги в области прогнозирования погоды, мониторинга экологической обстановки и стихийных бедствий. Запуск космического аппарата, оснащенного 10 полезными нагрузками, запланирован на август 2023 года.

Фэнъюнь-3G FY-3G в основном будет использоваться для мониторинга гидрометеосферы в чрезвычайно неблагоприятных погодных условиях и предоставления 3D-информации об осадках в средних и низких широтах по всему миру. Космический аппарат оснащен четырьмя полезными нагрузками, его запуск запланирован на апрель 2023 года.

Как только спутники будут выведены на орбиту, Китай станет единственной страной в мире, у которой метеорологические спутники гражданского назначения будут работать одновременно на рассвет-закатной, утренней, дневной и наклонной околоземных орбитах.

Напомним, Китай запустил 19 спутников семейства "Фэнъюнь", семь из них в настоящее время находятся на орбите, предоставляя информационные продукты и услуги пользователям 126 стран и регионов мира.

Отметим, глава крупнейшего космического подрядчика страны, Китайской аэрокосмической научно-технической корпорации (CASC) Ву Яньшэн заявил о том, что Китай может запустить первую пилотируемую миссию на Луну уже в 2027 году.