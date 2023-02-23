Корейцы придумали способ производить электричество при фильтрации воды

Корейские ученые придумали способ генерировать электричество при очистке воды. Об этом сообщает Корейский институт науки и технологий, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Разработанная "бутербродоподобная" пластина состоит из расположенной внизу пористой мембраны, фильтрующей воду, и проводящего полимера, генерирующего электричество, прикрепленного вверху. Мембрана предназначена для очистки сточных вод при токе воды в заданном направлении. Вода, текущая перпендикулярно поверхности, генерирует постоянный ток за счет движения ионов в горизонтальном направлении. Мембрана может задерживать более 95% загрязнений размером менее 10 нм. Таким образом, она удаляет из сточных вод микропластик и частицы тяжелых металлов, а электричество может непрерывно генерироваться в течение более 3 часов при использовании всего лишь 10 мкл (микролитров) воды.

Поскольку мембрана может быть изготовлена ​​с использованием 3D-печати и не имеет ограничений по размеру, она должна обладать высокой коммерческой привлекательностью из-за низких производственных затрат. В данный момент ученые пытаются повысить качество очистки воды до того уровня, чтоб ее можно было сразу пить.