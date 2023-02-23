Samsung Electronics решил расширить свое присутствие в Индии

Агрессивную инвестиционную политику в отношении Индии приняли в южнокорейской компании Samsung Electronics, 23 февраля сообщает Business Korea, передает Day.Az со ссылкой на Красная Весна.

Samsung Electronics активно инвестирует в Индию. Корейский технологический гигант решил превратить Индию в ключевую производственную базу по выпуску своих складных смартфонов следующего поколения.

Samsung Electronics производит смартфоны средней и низкой ценовой категории в Индии. По мере того, как Индия превращается в центр мирового рынка смартфонов, южнокорейская компания обратила внимание на местное производство, чтобы занять первое место на глобальном рынке смартфонов.

Поскольку экспортные ограничения США в отношении Китая подорвали китайскую полупроводниковую промышленность, возникла возможность переноса производительных мощностей Samsung Electronics в Индию.

В Китае количество компаний полупроводниковой промышленности, которые прекратили свою деятельность, составило 1397 в 2020 году, однако в 2021 году это число увеличилось до 3420.