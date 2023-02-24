КНДР провела учебный запуск четырех стратегических крылатых ракет

Северная Корея провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. Об этом сообщило агентство Yonhap со ссылкой на северокорейские СМИ, передает Day.Az.

По информации Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), четыре стратегические крылатые ракеты Hwasal-2 были запущены из северо-восточного города Кимчхэк в направлении Японского моря. Прежде чем попасть в цель, они пролетели по эллиптической и восьмеркообразной орбитам около 2 тыс. км.

Как отметили в ЦТАК, данные учения наглядно продемонстрировали "боевую готовность" ядерных сил КНДР.