https://news.day.az/hitech/1540980.html Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования
Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хорус-1" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что спутник стартовал в 12:01 по местному времени (07:01 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 464-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".
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