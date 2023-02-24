Китай вывел на орбиту спутник дистанционного зондирования Земли "Хорус-1" при помощи ракеты-носителя "Чанчжэн-2-си", сообщила Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что спутник стартовал в 12:01 по местному времени (07:01 мск) с космодрома Цзюцюань на севере страны. Он стал 464-м по счету для носителей серии "Чанчжэн".