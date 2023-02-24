Apple стала эксклюзивным клиентом процессорной фабрики TSMC

Apple забрала все доступные заказы на производство чипов с 3-нанометровым техпроцессом первого поколения на крупнейшей в мире процессорной фабрике TSMC. Об этом сообщает издание MacRumors, ссылаясь на данные аналитического агентства DigiTimes, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что в связи с этим другие производители смартфонов, компьютеров и другой электроники не смогут заказать у TSMC новейшие процессоры как минимум до второй половины 2023 года. Таким образом, в 2023 году Apple, скорее всего, будет единственным игроком на рынке, который успеет запустить в продажу изделия на базе процессоров с топологией 3 нм.

В MacRumors отметили, что Apple, вероятно, будет использовать новые чипы в iPhone 15 Pro и 15 Pro Max, а также MacBook Air следующего поколения. По слухам, как минимум в iPhone использование новейших процессоров сократит энергопотребление устройств на 35%. В MacBook эффект от перехода на 3 нм должен стать еще заметнее, поскольку, в отличие от iPhone, актуальные процессоры Apple для ноутбуков изготавливаются с топологией 5 нм, а не 4 нм.

В MacRumors также отметили, что после первой половины 2023 года ситуация для конкурентов Apple сильно может и не улучшиться, поскольку, по слухам, IT-гигант из Купертино претендует на большие заказы и в отношении 3-нанометровых процессоров второго поколения от TSMC.