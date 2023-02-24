Назван ключевой недостаток флагмана Samsung

Авторитетный инсайдер Ice Universe опубликовал фотографию, снятую на Samsung Galaxy S23 Ultra, и заявил, что для этого устройства даже в максимальной модификации может быть недостаточно памяти, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По его словам, в среднем фотография с Galaxy S23 Ultra в формате Raw при 50 Мп "весит" больше 100 Мб. В опубликованном примере объем снимка составил 127,6 Мб.

Таким образом, памяти базового S23 Ultra с хранилищем на 256 ГБ хватит на то, чтобы сохранить лишь 2 тыс. снимков, а памяти в 1 ТБ не хватит даже на то, чтобы уместить 8 тыс. снимков.

Быстрого заполнения памяти можно избежать, если снимать фото в автоматическом режиме в формате JPEG.

Samsung Galaxy S23 Ultra оснащен основной камерой ISOCELL HP2 с разрешением 200 Мп. Смартфон был представлен 1 февраля 2023 года вместе с Galaxy S23 и S23+.