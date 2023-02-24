Названы лучшие смартфоны февраля стоимостью до $500

Редакция портала Gizchina составила рейтинг лучших Android-смартфонов февраля, стоимость которых не превышает $500, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На первом месте оказался новый Realme GT Neo5, получивший флагманский чип второй половины 2022 года Snapdragon 8+ Gen 1 и 6,74-дюймовый AMOLED-экран с частотой обновления 144 Гц. Он также оснащен тремя камерами с разрешением 50, 8 и 2 Мп. На задней панели GT Neo5 расположилась прозрачная крышка, за которой виден чип, а также RGB-подсветка. Смартфон доступен в двух модификациях с зарядкой на 150 Вт и рекордной мощностью 240 Вт.

Следом идет Redmi K60, который также работает на базе Snapdragon 8+ Gen 1. Смартфон получил AMOLED-экран диагональю 6,67 дюймов с частотой 120 Гц и тройную камеру на 64, 8 и 2 Мп. Аккумулятор емкостью 5500 мАч заряжается от комплектного блока мощностью 67 Вт.

Третье место закрепилось за прошлогодним флагманом Xiaomi 12. Он оснащен компактным 6,28-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления изображения 120 Гц, чипом Snapdragon 8 Gen 1 и камерами с разрешением 50, 13 и 5 Мп. В отличие от конкурентов Xiaomi 12 получил поддержку проводной зарядки мощностью 67 Вт, беспроводной на 50 Вт и обратной зарядки мощностью 10 Вт.

В список также попали Motorola Edge X30 на Snapdragon 8 Gen 1 и iQOO Neo 7 SE, который получил чип MediaTek Dimensity 8200.