«Азтелеком» начал обеспечивать села Товузского района высокоскоростным интернетом по технологии GPON

ООО "Азтелеком" создало оптоволоконную сеть на основе технологии GPON (Gigabit Passive Optical Networks) в селах Ашагы Ойсузлу, Газгулу, Бозалганлы, Абулбейли, Дуз Джырдахан и Джаллилы Товузского района. В Товузском районе в общей сложности 5610 домохозяйств охвачены высокоскоростным интернетом. В настоящее время этими услугами пользуется 1841 абонент и подключение новых абонентов продолжается.

С внедрением новой технологии GPON абонентам предлагаются более высокоскоростные интернет-пакеты (от 30 Мбит/с до 100 Мбит/с). Эти пакеты нижеследующие:

• интернет

• интернет+телефония

• интернет+телевидение

• интернет+телефония+телевидение

Стоимость услуг варьируется от 18 до 54 манатов, в зависимости от выбранного тарифа и требований пользователя.

Для подключения к услугам граждане могут позвонить на "горячую линию" 170 "Азтелеком", обратиться в территориальный отдел обслуживания (адрес: Товузский район, улица Сабира, 26), а также подать заявку посредством официального сайта учреждения.

Отметим, что в рамках реализуемого Министерством цифрового развития и транспорта проекта "Онлайн-Азербайджан" по применению современных технологий в плановом порядке также продолжаются соответствующие работы по обеспечению высокоскоростным интернетом других регионов страны.