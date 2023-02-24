Google сделала функцию «волшебный ластик» доступной на всех Android и iOS-устройствах

Компания Google адаптировала функцию Magic Eraser ("волшебный ластик") для всех Android и iOS-устройства. Сообщение об этом появилось в официальном блоге IT-гиганта, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Magic Eraser позволяет в считанные секунды без использования Photoshop удалять с фотографий объекты, портящие композицию. Такими объектами могут быть случайные прохожие или животные, деревья или столбы, которые портят пейзаж, и не только. Можно также менять цвета мешающих объектов или полностью перекрашивать весь фон.

Кроме того, общедоступной стала функция HDR Effect в видео. Она, как несложно догадаться по названию, меняет динамический диапазон уже записанных видеороликов. Также улучшился редактор коллажей - теперь на снимки можно накладывать стикеры или использовать стили популярных художников.

Изначально функция Magic Eraser была эксклюзивной опцией смартфонов Google Pixel. Однако теперь ими может воспользоваться любой пользователей приложения Google Photo. Правда, для этого требуется платная подписка Google One.