У пользователей Windows 7 и 8.1 могут возникнуть проблемы с браузерами

Пользователи устаревших версий Windows 7 и 8.1 могут столкнуться с проблемами с доступом в интернет и безопасностью, так как компания Microsoft прекратила их поддержку, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Microsoft прекратил поддержку этих систем в 2020 и 2023 годах соответственно, но они до сих пор установлены примерно у 20% россиян, отметил собеседник газеты в одной из digital-компаний.

Проблемы с доступом в интернет у пользователей могут возникнуть из-за того, что от поддержки версий работающих с Windows 7 и 8.1 интернет-браузеров отказались крупнейшие мировые разработчики: Mozilla (браузер Firefox), Opera, Microsoft (Edge) и Google (Chrome).

У пользователей устаревших операционных систем может перестать открываться или некорректно работать часть сайтов, также есть риски утечки персональных данных. Последнее вызывает тревогу в связи с частым обнаружением уязвимостей в Chrome, предупредил эксперт.

По словам эксперта по кибербезопасности "Лаборатории Касперского" Бориса Ларина, старые браузеры подвержены уязвимостям и после окончания поддержки в публичном доступе появляются средства для удаленного исполнения кода, которые могут применить злоумышленники. Он уточнил, что пользователю будет достаточно перейти по ссылке на вредоносный сайт или зайти на обычный ресурс с вредоносным баннером, и злоумышленники уже смогут получить полный контроль над компьютером, также велик риск заражения компьютера вирусами.

Как считает Ларин, разработчики браузеров могут выпустить автоматическое обновление, которое полностью запретит пользоваться необновляемыми браузерами на старых операционных системах Windows.

По оценке экспертов, проблемы могут возникнуть у 50-60 млн пользователей ПК версий браузеров, и в первую очередь - с безопасностью.