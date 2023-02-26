Стало известно, сколько заработал разработчик «Hogwarts Legacy»

Компьютерная игра "Hogwarts Legacy" за первые две недели продаж заработала почти $1 млрд, продав 12 млн экземпляров копий, сообщает Variety, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

После запуска на PlayStation 5, Xbox Series X | S и ПК согласно данным, опубликованным Warner Bros. Games 23 февраля, игра заработала $850 млн и эта цифра продолжает стремительно расти.

Это крупнейший глобальный запуск бренда Warner Bros. Discovery. Ролевая игра по мотивам франшизы "Гарри Поттер" также установила рекорд Twitch для однопользовательских игр с 1,28 млн одновременных зрителей на момент запуска.

"Наследие Хогвартса" поражает и процентом вовлеченности игроков, превысив 267 миллионов часов игры в период с момента ее запуска 10 февраля и по 21 февраля. 23 февраля Warner Bros. Games сообщила, что игра побила внутренний рекорд компании с 280 миллионами часов игры.

"Кроме того, в целом увеличилось число поклонников франшизы по всему миру", - говорится в официальном отчете компании.