Маск остроумно ответил Google

Глава Tesla и SpaceX Илон Маск остроумно ответил компании Google, которая анонсировала новую функцию в сервисе Google Photos для хранения и обработки фотографий. Запись опубликована в Twitter, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В твите Google указывалось, что в приложении Photos на Android и iOS теперь доступна функция Magic Eraser, с помощью которой пользователи смогут удалять с фотографий случайно попавших в кадр людей.

На примере фото, сделанного на пляже, сервис "стер" нескольких взрослых и детей, чтобы в кадре осталась только девочка, смотрящая в сторону горизонта.

В ответ Илон Маск опубликовал два снимка. На первом у набережной гуляют Иосиф Сталин и его соратники Молотов, Ворошилов и Ежов. Следующее фото сделано в тот же момент и в том же месте, но уже без главы НКВД Николая Ежова. Считается, что снимок отретушировали. "Сталину бы понравилась эта функция", - резюмировал Маск.