iPhone научились легко взламывать

В США заметили рост краж смартфонов iPhone на улицах - воры перед кражей гаджета научились подсматривать коды доступа для того, чтобы взломать любое устройство и моментально получить доступ ко всем данным. Об этом пишет газета The Wall Street Journal, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Воры наблюдают за тем, как люди вводят свои коды доступа в общественных местах, таких как бары, прежде чем украсть устройства, иногда прямо из их рук", - говорится в статье.

Журналистка WSJ Джоанна Стерн взяла интервью у одной из жертв. По словам пострадавшей, воры изменили ее пароль Apple ID в течение трех минут после того, как забрали ее смартфон.

Затем они украли тысячи долларов через Apple Pay, открыли карту Apple Card для мошеннических списаний. "Все это он смог совершить с помощью одного кода доступа", - констатировала жертв. Отмечается, что воры часто работают в группах: один отвлекает жертву, а другой подсматривает через плечо, какой они вводят пароль.

Известно и о случаях, когда преступники пытаются войти в доверие к жертве, чтобы попросить их разблокировать смартфон ради записи номера телефона или аккаунта в соцсети. В этот момент они подсматривают и запоминают код доступа, прежде чем украсть гаджет.