IT-гигант отказался от приносящих газировку и чипсы роботов

Материнская компания Google, корпорация Alphabet, отказалась от дальнейшего развития роботов Everyday Robots, которые задумывались для упрощения работ в домашних и офисных условиях. Как сообщает The Verge, проект попал под сокращения, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Everyday Robots больше не будет отдельным проектом в рамках Alphabet. Некоторые технологии и часть сотрудников будут переведены в существующие проекты по робототехнике внутри Google Research", - рассказала директор по маркетингу и коммуникациям Everyday Robots Дениз Гамбоа.

Отмечается, что прототипы одноруких колесных роботов еще с 2021 года тестировались в офисах Google. Роботы в том числе научились подавать газированные напитки и снеки, такие как чипсы и ореховые смеси.

В 2022 году разработчики выпустили обновление для роботов на основе исследований искусственного интеллекта Google. Это позволило машинам обрабатывать команды на естественном языке.

Журналисты The Verge констатировали, что отказ от Everyday Robots - "разочаровывающее завершение еще одного амбициозного проекта Alphabet в области робототехники". По их мнению, за 10 лет корпорация так и не смогла добиться впечатляющих успехов в развитии роботов, несмотря на крупные финансовые вложения и поглощения сторонних профильных компаний.