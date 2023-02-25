Samsung «сняла» еще 3 мм с корпуса нового Galaxy

Южнокорейский вендор Samsung разработал новый дизайн для складного смартфона Samsung Galaxy Z Fold 5, благодаря чему толщина гаджета уменьшится на 3 мм. Об этом сообщает 9to5Google, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Galaxy Z Fold 4 имеет толщину почти 16 мм в самом толстом месте. Толщина большинства смартфонов составляет 7-9 мм, поэтому обычно переход на Fold означает, что устройство становится в руках почти в два раза толще", - отметили журналисты.

По их данным, с новым дизайном шарнира в Galaxy Z Fold 5 Samsung уменьшила и толщину своей складной конструкции. В результате толщина устройства в закрытом состоянии будет составлять 13 мм, что ближе к стандартам большинства гаджетов.

"Это связано с тем, что новый шарнир Samsung также устраняет зазор, присутствующий на предыдущих моделях", - добавили в 9to5Google.

Похожий смартфон Oppo Find N2 имеет похожий шарнир с каплевидным вырезом, но его размер в закрытом состоянии составляет чуть более 16 мм. При этом складной Xiaomi Mix Fold 2 уже имеет толщину всего 11,2 мм в закрытом состоянии.