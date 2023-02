Рассекречен дизайн iPhone 15 Plus

Смартфон iPhone 15 Plus получит Dynamic Island и изогнутый дизайн корпуса. Издание 9to5Mac опубликовало рендеры смартфона по официальным чертежам Apple. Изображения создал эксперт издания по 3D-графике, дизайнер Ян Зелбо, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"От источника мы получили CAD-файлы устройства. Эти чертежи, на которых основаны рендеры, Apple предоставляет партнерам в своей цепочке поставок для подготовки к запуску нового iPhone", - отметили журналисты.

По их словам, эти типы файлов очень точны для конечного устройства как с точки зрения размеров, так и с точки зрения дизайна, поскольку наличие неточных файлов может дорого обойтись при разработке гаджета.

На рендерах iPhone 15 Plus в нижней части устройства хорошо виден новый порт USB-C, который окончательно заменит Lightning для зарядки и передачи данных.

Смартфон iPhone 15 Plus также получит Dynamic Island, и осенью 2023 года "островок" больше не будет "фишкой" только Pro-линейки. Рамки на iPhone 15 Plus также тоньше, чем на iPhone 14 Plus.

Согласно чертежам, точные размеры iPhone 15 Plus составят 160,87 мм в высоту, 77,76 мм в ширину. Смартфон будет 7,81 мм толщиной. По размерам гаджет почти не отличается от предшественника. Однако выступ камеры на задней панели iPhone 15 Plus будет толще, чем у версии 2022 года.