Сотрудников Google лишили столов в офисах

Сотрудников Google лишили личных рабочих мест - работников попросили делить свои столы и чередовать рабочие дни в офисе с "товарищами по столу".

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом сообщает телеканал CNBC со ссылкой на внутренние письма корпорации.

Новая модель совместного использования столов в офисе начнет действовать с апреля 2023 года в пяти крупнейших офисах Google в США - Киркленде, Нью-Йорке, Сан-Франциско, Сиэтле и Саннивейл.

"Большинство сотрудников Google теперь будут делить стол с одним другим сотрудником Google", - говорится во внутреннем документе. По версии авторов идеи, сотрудники будут приходить в разные дни за один и тот же стол.

От работников попросили согласовать даты с товарищем по рабочему столу и начальством, чтобы "обеспечить положительный опыт работы в новой общей среде".

Согласно внутреннему документу, если сотрудник придет в офис не в оговариваемый день, то у него не будет личного рабочего места.

Некоторые сотрудники начали высмеивать то, как руководство пыталось объяснить меры с позитивной точки зрения, указывая на преимущества гибридной работы в офисе и из дома. "Простое "Мы сокращаем офисные площади, чтобы сократить расходы" показало бы их лидерские качества более правдоподобно", - отметил один из работников во внутренней переписке.