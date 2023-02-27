Британский историк продает точную копию истребителя Spitfire

Британский военный историк Дэвид Прайс выставил на продажу точную копию истребителя Supermarine Spitfire времен Второй мировой войны, которую построил из фанеры на своем участке. Как сообщает Daily Mail, ради постройки самолета Прайсу пришлось снести дачный домик передает Day.Az.

Начальная цена копии самолета - 18,6 тыс. фунтов стерлингов, хотя историк надеется, что в ходе аукциона сумма увеличится - интерес к машине уже проявили коллекционеры из Великобритании, Бельгии и Таиланда.

Прайс признался изданию, что решил продать самолет, поскольку работа по его созданию поглотила все его время, а сам аппарат занял значительную часть пространства возле дома, против чего активно возражает супруга.

"Это будет странно, когда он исчезнет, но мы должны вернуть наш сад и нашу частную жизнь. Моя жена очень терпелива, но ясно, что мы должны избавиться от самолета", - сказал Прайс изданию.