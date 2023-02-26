Пользователям Windows предрекли проблемы с браузерами

Пользователи устаревших версий Windows 7 и 8.1 в России и мире могут столкнуться с проблемой доступа в интернет и безопасностью, так как компания Microsoft прекратила их поддержку. Проблемы предрекли digital-специалисты в беседе с "Известиями", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

По словам собеседника газеты из digital-компании, Microsoft прекратил поддержку этих систем в 2020 и 2023 годах, однако они до сих пор установлены примерно у 20 процентов российских пользователей.

Отмечается, что от поддержки версий работающих с Windows 7 и 8.1 интернет-браузеров отказались крупнейшие мировые разработчики - Mozilla (браузер Firefox), Opera, Microsoft (Edge) и Google (Chrome).

У владельцев устаревших операционных систем может некорректно работать часть сайтов - какие-то могут вовсе не открываться. Помимо этого, есть риск утечки персональных данных, предупредили собеседники издания.